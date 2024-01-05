رسميا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

مع قرب موعد ماراثون الامتحانات يتأهب الطلاب للمذاكرة ويكثر البحث عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 عبر جوجل، حيث يتحرى الكثير من طلبة الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 عن جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، وجاء ذلك مع بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة النقل في مدارس القاهرة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة

وتستعرض "الدستور"، في هذه السطور القادمة لـ طلاب الشهادة الاعدادية 2024 جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي لعام 2023-2024 كالآتي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024: امتحان مادة العلوم.

طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024

وكانت حذرت العديد من المدارس طلبة الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، الذين لم يقوموا بتسليم استمارات التقدم لامتحانات في هذا العام.

وأكدت المدارس من خلال صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والطلاب الذين لم يسلموا استمارات دخول امتحان الشهادة الاعدادية، فالمدرسة تكون غير مسئولة عن التأخير، وستحمل ولي الأمر مسئولية عدم دخول ابنه أو دخول بنته الامتحان.

طباعة استمارة دخول الامتحان لطلاب الشهادة الإعدادية

وناشدت إدارة المدارس كافة أولياء أمور بسرعة طباعة استمارة لدخول الامتحان وذلك حرصا على مصلحة أبنائهم.

و في ذات السياق، حرص أدمن جروب الغش الإلكتروني شاومينج، على توجيه رسالة لطلاب صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول، وذلك للمبادرة بسرعة حجز الامتحانات، بالتزامن مع انطلاقها اليوم في بعض الإدارات التعليمية.