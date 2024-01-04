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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" توضح نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية التجريبية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية التجريبية في مادة التربية الرياضية ( العملي والنظري )، كالتالي:
۱) توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

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۲) توضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزيًا.
۳) مواعيد عقد الامتحان:
_الدور الأول:
الامتحان النظرى الأربعاء  2024/5/8م، والامتحان العملي الخميس  2024/5/9.
_الدور الثاني:
الامتحان النظري الثلاثاء  2024/5/28 م، والامتحان العملي الأربعاء  2024/5/29 م.
4) النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية ( 100 ) مائة درجة موزعة كالآتي:
( 60 ) ستون درجة للامتحان العملي والنهاية الصغرى ( 36 ) ستة وثلاثون درجة.
( 30 ) ثلاثون درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح ( 9 ) تسع درجات.
( 10 ) عشر درجات للتدريبات العملية.
والنهاية الصغرى للنجاح في المادة ( 50 ) خمسون درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية  يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.

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وأشارت وزارة التعليم، إلى قيام المديريات التعليمية بالآتي:
۱) ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري.
۲) ندب لجنـة لاستلام أوراق أسئلة الامتحـان العملـي والنظرى طبقا لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات.
3) ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري.
4) ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي، ودرجة الامتحان النظري واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية.
5) ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ للدور الأول ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ للدور الثاني.

نظام امتحان التربية الرياضية وزارة التربية والتعليم أسئلة الامتحان العملي وزارة التعليم

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