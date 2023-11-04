دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة لطلاب المدارس والجامعات

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة من أكثر الكلمات الدلالية حاليا حيث يعكف الملايين من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة حاليا على المذاكرة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 المزمع ان يكون في شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

يواظب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في كافة المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوية العامة والتعليم الجامعي على دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة وذلك رغبة في الحصول على مجموع مرتفع من الدرجات في كافة المواد الدراسية التي يخضع لها الطلاب في الترم الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وجاءت الصيغ كما يلي:-

اللهم إني أسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة في كافة أموري.. اللهم أرزقني حفظ النبين وفهم العباد الصالحين.. اللهم أرزقني نورا في القلب.. وفهما في العقل.. وسرعة استذكار وقت الحاجة.

اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة.. اللهم ثبت أقدامنا وأفئدتنا وعقولنا.. وذكرنا ما نسينا من العلم.. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

اللهم أشرح لي صدري ويسر لي أمري.. وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.. اللهم إني أسألك أن تفتح عليا فتوح العارفين بفضلك وكرمك ورحمتك.. اللهم يا من علمت موسى وعيسي وداود ويعقوب علمني من فضلك ما جهلت.. اللهم إني أسألك بموجبات رحمتك أن نجعلني من الذي علمتهم ففهمتهم علمك.

اللهم إني توكلت عليك.. وفوضت أمري إليك.. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. اللهم إني أسألك علم موسي.. وفهم سليمان.. وحكمة لقمان.. اللهم اجعل ألستنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك.

اللهم يا حنان يا منان اجعل كل ما هو صعب سهل.. وثبتنا عند السؤال.. اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك أن ترزقنا النجاح والفلاح والتوفيق في كل أمورنا يا الله.. اللهم ارفع رد إلى كافة ما أحفظ وما استذكر عند حاتي إليه بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي والعظيم.