دعاء الصباح من العبادات المهمة عند الكثيرين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها إخوتنا في قطاع غزة والتوترات التي نتعرض لها في مصر أيضًا لذلك يلجأ الكثيرين للدعاء كعبادة مهمة للمسلمين.



أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023



ننشر في هذا التقرير ابرز ادعية الصباح اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 وكذلك أدعية لاخوتنا في فلسطين.

اللهم بارك لي في هذا اليوم واجعله يومًا مباركًا ومنيرًا في حياتي.

اللهم افتح لي أبواب رزقك وسهل لي طرق الخير والبركة في هذا اليوم المبارك.



يا شافي السقم، اشفِ مرضانا وألبسهم عافيتك، واحرسنا من الأمراض والمكروهات.

اللهم يا مُعافي الناس، اجعل الصحة والعافية نصيبًا دائمًا في حياتنا، واحفظنا من الأوجاع والمشاكل.

يا رب يا واهب الشفاء، اشفِ جميع المرضى وارحمهم برحمتك الواسعة، وألبسهم ثوب الصحة والعافية.

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اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ



اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ

اللهم يا حافظ العباد، احفظنا وأهلينا من كل سوء وأسقنا الصحة والعافية.



يا رب ارزقني رزقًا وفيرًا وسهلًا، واجعل يوم الأحد بداية لنجاحاتي المالية.

يا كريم اجعل الرزق ينهمر عليَّ كما تنهمر الأمطار، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اسخر لي الأرض وما فيها من خيراتك وارزقني من واسع فضلك.

اللهم صب نسائم رحمتك على أهل غزة وارزقهم الصبر والسعادة في الدنيا والآخرة.



اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

اللهم لا تمر هذه الأيام إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.



اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء فلسطين والإسلام وانصرنا عليهم اللهم انزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم واحفظ أهل فلسطين.