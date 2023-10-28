السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عبر شاشتها، كشفت خلاله عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري الذي شنه أمس على قطاع غزة.

 

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت عن فشل هجوم الاحتلال البري على غزة، حيث وقعت خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته المقاومة الفلسطينية، بعد فشل الهجوم البري الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة.

 

المقاومة أعلنت عن فشل الهجوم عبر ثلاثة محاور، وأكدت استعدادها لمواجهة هجمات الاحتلال الإسرائيلي بقوة بعدما وسع الاحتلال هجماته الجوية والبرية.

 

  

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الخسائر المقاومة الفلسطينية فشل هجوم الإحتلال

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