اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. دعاء لفلسطين قصير جدًا مكتوب

اللهم انصر إخواننا في فلسطين، دعاء يردده جميع العرب لدعم فلسطين وننشر في هذا التقرير دعاء لفلسطين قصير جدًا مكتوب.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين

-" اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم".

-" اللَّهُمَّ نجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ".

-" اللهم انصر ضعفهم وَرُد إلينا المسجد الأقصى ردًا جميلًا"

-" اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء".

-" اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم"



دعاء للمجاهدين في فلسطين

-" اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك".

-" اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين".

دعاء لفلسطين قصير جدًا

- "اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل".

- "اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهله في سلام واستقرار".

دعاء لشهداء فلسطين

"اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا".

"اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير".

"اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا".



دعاء لأهل فلسطين والقدس

"اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والقهر".

"اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم".

"اللهم اجعل لأهل غزة العزة والنصرة والغلبة والهيبة".



دعاء لأهل غزة طويل

- "اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها".

دعاء لفلسطين قصير جدًا

- "اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها، اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين".

- "نشهدك يا رب العالمين أن أعيننا تفيض من الدمع حزنًا وليس بيدنا حيلة.. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم، اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين".

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