الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

دعاء لأهل فلسطين وأطفال غزة مكتوب.. اللهم انصر إخواننا

غزة
غزة

مع بدء الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حرص الكثير من المواطنين على دعم فلسطين بالأدعية أملا في أن يستجيب لهم الله عز وجل، يكثر التساؤل عن دعاء لأهل فلسطين وأطفال غزة يكون مكتوب عبر محرك "جوجل"، في مختلف أنحاء العالم، وذلك تضامنًا مع ما ستشهده المنطقة بسبب عدوان الاحتلال، حيث أن تتزايد أعداد الشهداء والجرحى بفلسطين، وتحديدًا في داخل غزة.

دعاء لأهل فلسطين وأطفال غزة مكتوب.. أدعية قصيرة 

وتنشر "الدستور" في السطور التالية عدد من الصيغ لدعاء لأهل فلسطين وكافة أطفال غزة وشهداء فلسطين.

وتتعرض دولة فلسطين لعمليات قصف متواصلة بعد عملية طوفان الأقصى، وسوف يعد الدعاء هو سلاح المؤمن القوي وذلك بظل ما سوف يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من الوجود لاستشهاد لأعداد كبيرة من الأهالى والأطفال.

والتي سوف يعد من أبرزها ما قد جاء عن “الرسول الكريم للدعاء للشهداء”، ويكون في قوله: 

  • «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض».

دعاء لأهل فلسطين قصير

ويعد الدعاء لفلسطين هو أحد أشكال الدعم والمساعدة التي سيلجأ إليها البعض، ويتاح ترديد دعاء لأهل فلسطين وهي كالتالي:

  • “اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم”.
  • "اللَّهُمَّ نجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ".
  • “اللهم انصر ضعفهم وَرُد إلينا المسجد الأقصى ردًا جميلًا”.
  • "اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء".
  • “اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم”.

التاريخ الهجري اليوم مصر 2023.. وأبرز الأدعية المستحبة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 20-10-2023

دعاء للمجاهدين في فلسطين

وتتضمن كلمات الدعاء لأهل فلسطين كالتالي:

  • “اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك”.
  • "اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين".
  • "اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل".
  • "اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهله في سلام واستقرار".
  • “اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل”.
  • "اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهله في سلام واستقرار.
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