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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 20-10-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء المسلم إلى  ربه بصدق وإخلاص يغير القدر كما ورد في السنة النبوية،  فإن الله تعالى يستجيب لدعائه، ويحقق للمسلمين ما يريدون، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح الجمعة 20-10-2023 مكتوب.

دعاء يوم الجمعة  

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا تُرد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك أن توفقني في عملي، وأن تبارك لي في رزقي، وأن تحفظ لي أهلي وأحبابي، وأن تجعلني من عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن ترزقني الهداية والتوفيق، وأن تتقبل مني صالح أعمالي.

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

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دعاء الصباح

اللهم إني أسألك أن ترزقني العلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الحلال، والقلب السليم، والزوجة الصالحة، والذرية الصالحة، والدعاء المستجاب.

اللهم إني أسألك أن ترزقني الهداية والتوفيق، وأن تتقبل مني صالح أعمالي.

ويمكنك الدعاء بأي دعاء تريده، طالما أنه دعاء صالح وسليم.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.

اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

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