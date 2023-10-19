تعيش غزة وأهلها تحت حصار وهجمات صاروخية من جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الجاري، يكثر التساؤل عن دعاء النصر لأهل غزة والقدس الشريف، حيث قصفت المنازل على أهلها حتى سقط المئات من الشهداء بينهم الأطفال ًوكبار السن والنساء ولازال أكثر من ٧٠٠٠ مصاب في المستشفيات المتهالكة وفي انتظار دخول المساعدات من معبر رفح البري لا يسع المصريين سوى الدعاء لأهل غزة وفلسطين.

ادعوا لإخوانكم في فلسطين… دعاء النصر لأهل غزة والقدس الشريف

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة دعاء النصر لأهل غزة والقدس الشريف للدعاء لأهل غزة.

الدعاء لأهل غزة

مع ارتقاء المئات من الشهداء يظل الدعاء بالغوث والنصر هو السبيل الوحيد لمواساة الشعب الفلسطيني في صمودهم ضد الاحتلال، وخلال الأيام القليلة الماضية يكثف المصريون البحث عبر محرك البحث جوجل عن أفضل أدعية النصر والغرق لإخواننا المرابطين في فلسطين وغزة.

دعاء النصر لأهل غزة وفلسطين

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلًا، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدو

دعاء الغوث والمواساة لأهل غزة

اللهم اجعل النصر قريبًا واجعل الفرجَ يأتيهم.

اللهمَّ اجعل فلسطين ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهمَّ ارفع الأذى عن أهل فلسطين وانصرهم على الظالمين، واجعلهم يعيشون في سلام وعدل وحرية.

اللهم ارحم شهداءَ فلسطين واجعلهم في عليين، وشفِ صدورَ أهلها وأنزل السكينةَ عليهم، اللهم اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

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