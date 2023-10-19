الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعات المصرية "صفا واحدا" خلف تحركات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطنية

انتفاضة الجامعات
انتفاضة الجامعات للقضية الفلسطنىية

أعلنت الجامعات المصرية دعمها وتأيدها لموقف مصر والقيادة السياسية بشأن احداث غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية ورفضها  للتهجير القسرى للفلسطنين.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تهجير الفلسطنين من أراضيهم

وأكد الخشت تضامن جامعة القاهرة مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أحداث غزة، معلنا تنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

جامعة القاهرة توفر 3 سيارات للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات  للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة.

كما نظم مئات الطلاب من جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، تنديدا بالعدوان الصهيوني وما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.

وحدد طلاب جامعة القاهرة عددا من مطالبهم بشأن قطاع غزة وطالبوا بفتح المعبر لمرور الإعانات الخاصة بشعب فلسطين، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

وحرصت المسيرة على أن تجوب أروقة الجامعة بالكامل والكليات لحشد أعداد أكبر من الطلاب وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الاسرائيلي.

وأعلن اتحاد الطلاب، عبر موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رفضه الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين.

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محمد الخشت: جامعة القاهرة تتضامن مع أهالى غزة

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فتح المعبر ومنع التهجير.. مطالب تظاهرات جامعة القاهرة (فيديو)

جامعة حلوان تدعم القضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، حيث أعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونظم العشرات من طلاب جامعة حلوان، مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي، للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم، والتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات التي تعرض لها قطاع غزة من قتل الأبرياء العزل.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن أنه استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة نظمت حملة تبرع بالدم في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنا إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

كما أعلن حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحًا أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظًا على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

تأيدها لموقف مصر القضية الفلسطينية أحداث غزة القيادة السياسية للتهجير القسرى للفلسطنين

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