محمد الخشت: جامعة القاهرة تتضامن مع أهالى غزة

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

وأكد الخشت تضامن جامعة القاهرة مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أحداث غزة، معلنًا عن تنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة.

وكان قد نظم مئات الطلاب من جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، تنديدًا بالعدوان الصهيوني وما حدث بمستشفى الأهلي المعمداني وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.

وحدد طلاب جامعة القاهرة عددًا من مطالبهم بشأن قطاع غزة وطالبوا بفتح المعبر لمرور الإعانات الخاصة بشعب فلسطين، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

وحرصت المسيرة على أن تجوب أروقة الجامعة بالكامل والكليات لحشد أعداد أكبر من الطلاب وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدًا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا "افتحوا المعبر.. أوقفوا المجازر.. أنقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.