الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتح المعبر ومنع التهجير.. مطالب تظاهرات جامعة القاهرة (فيديو)

مظاهرات طلاب جامعة
مظاهرات طلاب جامعة القاهرة

نظم مئات الطلاب من جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، تنديدا بالعدوان الصهيوني وما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.

وحدد طلاب جامعة القاهرة عددا من مطالبهم بشأن قطاع غزة وطالبوا بفتح المعبر لمرور الإعانات الخاصة بشعب فلسطين، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

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جامعة القاهرة تنتفض ضد عدوان الاحتلال المستمر علي قطاع غزة (صور)

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مظاهرات جامعة القاهرة تسير بين الكليات لحشد الطلاب ضد العدوان الإسرائيلي

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة

ونظم عدد من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية عصر اليوم الأربعاء، تنديدا بينما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم واعتداءات على قطاع غزة، وبعد مجزرة مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء.

وحرصت المسيرة على أن تجوب أروقة الجامعة بالكامل والكليات لحشد أعداد أكبر من الطلاب وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الاسرائيلي.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا "افتحوا المعبر.. اوقفو المجازر.. انقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

على جانب آخر، كان وجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر، مشددا على أنه لا يوجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.

وأضاف أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن جراء القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك احصائية مبدئية تكشف ان أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد.

جامعة القاهرة وقفة احتجاجية المستشفى الأهلي المعمداني قطاع غزة وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة

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