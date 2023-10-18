الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات جامعة القاهرة تسير بين الكليات لحشد الطلاب ضد العدوان الإسرائيلي

وقفة احتجاجية لطلاب
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة

حرصت المسيرة التي نظمها طلاب جامعة القاهرة على التحرك والسير من بين كليات الجامعة من أجل حشود وجمع أعداد أكبر من الطلاب من أجل التنديد وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي.

جامعة القاهرة تنتفض من أجل غزة

ونظم المئات من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية عصر اليوم الأربعاء، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني وما تشهده غزة من جرائم ومذابح.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا "افتحوا المعبر.. أوقفوا المجازر.. انقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

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وقفة احتجاجية للمحامين بالمحلة الكبرى تنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى

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التنسيقية تنظم وقفة احتجاجية لتفويض الرئيس السيسي ودعم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

على جانب آخر، كان وجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر، مشددًا على أنه لا يوجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.

وأضاف أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن جراء القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك احصائية مبدئية تكشف ان أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد.

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
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