وقفة احتجاجية للمحامين بالمحلة الكبرى تنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام ساحة مجمع محاكم المحله تضامنا مع القضية الفلسطينية وتنديدا باستهداف جيش الاحتلال للمستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي خلف اكثر من ٧٠٠ شهيد ومصاب.

ورفع المتظاهرون لافتات :"علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين علي أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد الجواد محمود، محامي، إنه يجب على الدول العربية الوقوف بجانب شعب فلسطين لنصرتهم في قضيتهم والتدخل القوي لحل هذه القضية وحماية المدنين من بطش جيش الاحتلال الغاشم.



وقف التجاوزات التى تتم بحق الشعب الفلسطينى

كان قد أشاد محمد عزام ،محامى، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم أثناء المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس والمتعلقة بالوضع المأساوى بقطاع غزة والتى أكد فيها الرئيس على ادانه المجازر التى حدثت داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية وتأكيد على أهمية إلى وقف كل التجاوزات التى تتم فى حق الشعب الفلسطينى ورفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.



وأضاف أن كلمة "السيسي" تضمنت عدة رسائل هامة اولها إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي، وضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وأن ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.