الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نقابة المحامين بالقليوبية تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى

نقابة المحامين بالقليوبية
نقابة المحامين بالقليوبية تنظم قفة تضامنية للتنديد بالمجازر

 

 

نظمت نقابة المحامين بالقليوبية وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة  للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها استهداف مستشفي المعمداني بعزة الذي خلف مئات الشهداء والمصابين من أبناء شعب فلسطين https://www.dostor.org/4527733
 

وردد المشاركون هتافات تندد بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

شارك في تنظيم الوقفة الاحتجاجية لنقابة ورابطة المحامين بالخانكة، 
سامح مريت نقيب المحامين بالخصوص واحمد عفيفي السمين نقيب محامين العبور ومحمد احمد جمعه نقيب محامين الخانكة واعضاء الرابطة هشام الحجار ويوسف محمود وعبد الرحمن سعودى واحمد شلبى ومحمد خالد واحمد ابوسعدة ومحمد السيسى

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير

كما ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الموقف التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية فى كلمته الحاسمة والفاصلة خلال المؤتمرالصحفى الذى عقده مع المستشار الألمانى، مشيرا إلى أن جموع المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسى في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وموضحا أن الأمن القومى المصرى كما أكد الرئيس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف.

وأضاف فى بيان له اليوم أن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التى ينادى بها البعض.

وأكد بدوى ان الشعب المصرى بأسره يؤيد موقف الرئيس السيسى وتصريحاته القوية التى خرجت بوضوح تام لتؤكد للعالم أجمع الموقف المصرى الصريح تجاه القضية الفلسطينية، لأن ما تقوله مصر فى الغرف المغلقة هو نفس الذى تقوله فى العلن وأمام الرأى العام، وما حدث فى لقاء الرئيس بوزير خارجية أمريكا والمستشار الالمانى أمر واضح لا يقبل التأويل وأثلج صدور المصريين، خاصة حينما قال الرئيس بوضوح: " لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة".

واستطرد قائلا: إن تأكيد الرئيس على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو أمر يعبر عما بداخل ملايين المصريين بالكامل.
وانتقد بدوى فى بيانه بعض وسائل الإعلام الغربية التى تكيل بمكيالين وتعمل وفق أهواء وسياسات أبعد ماتكون عن الحيادية فى التعاطى مع القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية البشعة ضد اهالينا فى غزة.
وتساءل بدوى فى بيانه أين منظمات حقوق الانسان "إياها" والبرلمان الاوروبى وهيومان رايتس ووتش وغيرها من "منظمات السبوبة" مما يحدث من مجازر بشعة ضد السكان العُزل فى غزة؟، وأجاب كل هؤلاء يكيلون بمكيالين ويسيسون قضايا حقوق الانسان وفق أهوائهم، وما يحدث فى غزة خيردليل.

وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية نقابة المحامين محافظة القليوبية

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