الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة القاهرة تنتفض ضد عدوان الاحتلال المستمر علي قطاع غزة (صور)

وقفة احتجاجية لطلاب
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة

نظم المئات من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية عصر اليوم الأربعاء، لتجريم قصف الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة،  وما يشهده قطاع غزة من جرائم ومذابح مستمرة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وعلت هتافات الطلاب تنديدا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا “افتحوا المعبر.. اوقفو المجازر.. انقذوا غزة.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى"

حداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

جهود الدولة المصرية لقطاع غزة

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين

من ناحية أخرى، وجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر، مشددا على أنه لا يوجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.

وأضاف أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن جراء القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك احصائية مبدئية تكشف ان أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
وقفة احتجاجية لطلاب جامعة القاهرة
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