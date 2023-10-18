الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلبة جامعة القاهرة ينهون وقفتهم الاحتجاجية ضد إسرائيل (صور)

مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة

انهى طلاب جامعة القاهرة، مساء الأربعاء، مظاهراتهم ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بعد وقفة احتجاجية ومسيرة قاموا بتنظيمها استمرت لعدة ساعات.

ونظم عدد من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتاجية عصر اليوم، تنديدا بيما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم واعتدادءات على قطاع غزة وبعد مجزرة مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء.

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مظاهرات جامعة القاهرة تسير بين الكليات لحشد الطلاب ضد العدوان الإسرائيلي

 

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جامعة القاهرة تنتفض ضد عدوان الاحتلال المستمر علي قطاع غزة (صور)

جامعة القاهرة تنتفض من أجل غزة

ونظم المئات من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني وما تشهده غزة من جرائم ومذابح.

وحرصت المسيرة التي نظمها طلاب جامعة القاهرة على التحرك والسير من بين كليات الجامعة من أجل حشود وجمع أعداد أكبر من الطلاب من أجل التنديد وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الاسرائيلي.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا "افتحوا المعبر.. اوقفو المجازر.. انقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
مظاهرات جامعة القاهرة
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