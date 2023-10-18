طلبة جامعة القاهرة ينهون وقفتهم الاحتجاجية ضد إسرائيل (صور)

انهى طلاب جامعة القاهرة، مساء الأربعاء، مظاهراتهم ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بعد وقفة احتجاجية ومسيرة قاموا بتنظيمها استمرت لعدة ساعات.

ونظم عدد من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتاجية عصر اليوم، تنديدا بيما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم واعتدادءات على قطاع غزة وبعد مجزرة مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء.

جامعة القاهرة تنتفض من أجل غزة

ونظم المئات من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني وما تشهده غزة من جرائم ومذابح.

وحرصت المسيرة التي نظمها طلاب جامعة القاهرة على التحرك والسير من بين كليات الجامعة من أجل حشود وجمع أعداد أكبر من الطلاب من أجل التنديد وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الاسرائيلي.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدا بالاحتلال الصهيوني، ورددوا "افتحوا المعبر.. اوقفو المجازر.. انقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

مظاهرات جامعة القاهرة

مظاهرات جامعة القاهرة

مظاهرات جامعة القاهرة

مظاهرات جامعة القاهرة