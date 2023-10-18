الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء النصر والغوث لفلسطين.. ادعو لأشقائكم

فلسطين
فلسطين

يتعرض الشعب الفلسطيني ومدينة غزة لهجوم وحرب وحشية من قبل جيش الاحتلال منذ مساء السابع من الشهر الجاري، استشهد فيها المئات من المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء وزادت مجزرة مستشفى الأهلي العمداني الأمر سوء إذ قصف الاحتلال المستشفى الذي كان يعالج ضحايا الاعتداءات السابقة، وأدانت الدول العربية حكومة وشعبًا ما حدث.

دعاء النصر والغوث لفلسطين

 ووسط هذه الحرب لا يسعنا إلا الدعاء لـ أهل غزة، ويكثف البحث على محرك البحث جوجل عن دعاء لفلسطين وأهل غزة الدعاء  من شريحة كبيرة من المصريين وعموم الأمة العربية والإسلامية في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض إخوتنا المسلمين في غزة للقصف المتواصل من قوات الاحتلال، والذي أسفر عن مقتل الآلاف وجرح المئات.

 أهمية الدعاء لأهل غزة

 لذلك، يُعَتَبَر الدعاء أفضل وسيلة وعون يمكننا تقديمها لهم، حيث يمكن أن يكون ترديد الدعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر مُساعَدًا في تخفيف معاناتهم ومساعدتهم في النجاح والسلام. 

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أهم الدعوات لأهل غزة

  • اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.
  • اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.
  • اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.
  • اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.
  • اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.
  • اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتل المغتصب.

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دعاء بالنصر لأهل فلسطين

اللهمَّ اجعل فلسطين ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهمَّ ارفع الأذى عن أهل فلسطين وانصرهم على الظالمين، واجعلهم يعيشون في سلام وعدل وحرية.

اللهم ارحم شهداءَ فلسطين واجعلهم في عليين، وشفِ صدورَ أهلها وأنزل السكينةَ عليهم، اللهم اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

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