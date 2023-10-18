الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فلسطين عربية".. تأييد شعبي للرئيس السيسي بعد رفضه التهجير القسري لسكان غزة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أذاعت فضائية القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو يوضح التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد كلمته حول رفض التهجير القسري لسكان غزة.

وردد المصريون في مقطع الفيديو عبارة: "فلسطين عربية رغم أنف الصهوينية".

 

وحظي حديث الرئيس السيسي، والذي أكد رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، بدعم أبناء الشعب المصري والمؤسسات والأحزاب المصري، والذين أكدوا وقوفهم خلف الرئيس السيسي، وتأييد ما يتخذه من قرارات بشأن الأوضاع في غزة.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3300 شهيد وإصابة أكثر من 11 ألفًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أن هناك نقصًا حادًا بالأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع.

وكشفت الوزارة، أن قطاع غزة يعاني نقصًا حادًا في الأدوية، كما أن هناك مشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، التي تواجه بالفعل انقطاعًا في إمدادات المياه والكهرباء، فضلًا عن أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة.

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