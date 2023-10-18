الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأحزاب" تحتشد خلف دعوة السيسى لرفض التهجير القسرى لسكان غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن الأحزاب المصرية تحتشد خلف دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الرفض الشعبي للتهجير القسري لسكان غزة.

وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدمًا خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

ونوه بأن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كل الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي، مشيرًا إلى تناول الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفي الصراع وكل الأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية واتفقنا في الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر.

غزة

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