الجامعات تخرج فى مسيرات تأييد لموقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير سكان غزة

نظمت الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، مسيرات تأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل

وأوضح الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس بقصر الاتحادية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

وأشار "السيسي" إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: مصر دولة ذات سيادة، وفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، محذرًا من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.

وتابع: الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التردي، مشيرًا إلى أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين، وما يحدث في قطاع غزة يهدف إلى تهجيرهم إلى مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يقضي على حل الدولتين، كما يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي مواجهة إسرائيل والفصائل إذا أصرت إسرائيل على فكرة التهجير.