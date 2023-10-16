التاريخ الهجري اليوم مصر 2023.. وأبرز الأدعية المستحبة

يتصدر التاريخ الهجرى محركات البحث الأولى على جوجل، حيث يبحث العديد من المواطنين عن التاريخ الهجري اليوم مصر 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن التاريخ الهجري اليوم مصر 2023.

التاريخ الهجري اليوم مصر 2023

يوافق اليوم الأثنين الموافق 16 أكتوبر يوافق اليوم ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ وهو التاريخ الذي يبحث عنه المواطنين، حيث وفقًا للتقويم الهجرى يوافق يوافق اليوم ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ.

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كانت دار الإفتاء أعلنت عن أول يوم فى ربيع وقالت أن يوافق اليوم ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ حيث أنه فى بيان صحفى لها خلال الساعات الماضية أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الآخر، معلنة أن الأحد المتمم لشهر ربيع الأول وأن اليوم الاثنين أول أيام شهر ربيع الآخر ولذلك يوافق يوافق اليوم ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ.

وقالت دار الإفتاء خلال بيان صحفى لها خلال الساعات الماضية إنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، بعد غروب شمس السبت، الموافق 14 أكتوبر 2023، الموافق التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول.

وذكرت دار الإفتاء، أنه تم استطلاع رؤية الهلال، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبين من الرؤية تعذر رؤية الهلال.

الأدعية المستحبة عند بداية الشهر الهجري

ويوجد بعض الادعية الخاصة بشهر ربيع الهجرى وهى كالتالى

-يا شَدِيدَ القُوى وَياشَدِيدَ المِحالِ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ، فَاكْفِنِي شَرَّ خَلْقِكَ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفَضِّلُ يا لا إلهَ إِلاّ أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ وَصَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرينَ.

-اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم.

- اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر، ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر، يا مالك الدنيا والأخر، يا عالما بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا أزلي يا أبدي، يا مبدئ يا معيد، ياذا الجلال والإكرام، ياذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد.

-اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي، وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم، يا ستار، برحمتك يا ارحم الراحمين.

_اللهم يا شديد القوى، ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك، اكفني عن جميع خلقك، يا محسن يا مجمل، يا متفضل يا منعم يا مكرم، يامن لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين.