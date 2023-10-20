وقفة تضامنية لمساندة فلسطين ورفض التهجير بميدان الممر فى الإسماعيلية

تستعد محافظة الإسماعيلية لتنظيم وقفة تضامنية بميدان الممر وسط المحافظة، دعت إليها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ودعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وحماية الأمن القومي المصري.

ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في تمام الثانية ظهرًا؛ لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة.

صالح: ندعم القضية الفلسطينية ونرفض التهجير

من جهته، قال محمد صالح، نائب رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، إن وقفة اليوم في ميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، تؤكد دعم موقف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة والحفاظ على أراضيهم، وعلى القضية الفلسطينية.

وأكد دعمه للقضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ولن نسمح بإجبار الأشقاء الفلسطينيين على التهجير القسري في سيناء، موضحًا أن سيناء خط أحمر وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعني الحفاظ على القضية الفلسطينية من الضياع، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى أبدًا عن القضية الفلسطينية، فهي السند الأول لهم في كل مواقفهم عبر التاريخ.