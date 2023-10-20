الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد الاستعدادات أمام معبر رفح لإدخال المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

رصدت "القاهرة الإخبارية" اصطفاف قوافل المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية المنتظرة للدخول إلى أهالي قطاع غزة من أمام معبر رفح الدولي من الجانب المصري.

قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي للدخول

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق أمام معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، مؤكدًا أن قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي لدخولها للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى البدء بإجراءات تمهيدية للمؤتمر الصحفي المنتظر بعد قليل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للإعلان الرسمي لدخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هناك اصطفافًا لعشرات الحافلات تقف أمام المعبر تستعد وتنتظر لحظة الإعلان لانطلاقها إلى قطاع غزة.

ونوه بأن السلطات المصرية تعمل الآن على تمهيد الطريق الواقع بين الأراضي المصرية والفلسطينية، خاصة بعد استهداف قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني منها خلال الأيام الماضية، ما يعيق حركة الحافلات في العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

عشرات الشاحنات أمام معبر رفح 

وأوضح أن الحافلات التي لديها الأولوية للدخول هي التي تحمل المساعدات الطبية.

 

معبر رفح الدولي قطاع غزة الأراضي المصرية والفلسطينية معبر رفح البري انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

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