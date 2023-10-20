المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من مليون شخص نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

تحدث أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة.

تقديم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليون شخص نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنظمات الأهلية تسعى لتوفير كميات من مياه الشرب في مراكز الإيواء داخل قطاع غزة، والأولوية الآن هى تقديم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هناك استهدافات لمختلف أنحاء قطاع غزة حتى طالت الكنيسة الأرثوذكسية أقدم الكنائس في المنطقة واستشهاد عدد من الأقباط داخلها.