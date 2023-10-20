“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال الإسرائيلي يدمر 10 مباني سكنية بمنطقة الزهراء بوادي غزة

افاد موفد “القاهرة الإخبارية” من غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت قرابة 10 مباني سكنية في منطقة الزهراء بوادي غزة خلال الليلة الماضية.

قوات الاحتلال تستهدف منازل عدد من العائلات

وأشار إلى أن قطاع غزة تعرض لهجمات متزامنة من قوات الاحتلال وقد استهدفت منازل عدد العائلات في منطقة الزهراء، مؤكدًا ان أصوات الانفجارات كانت مرتفعة للغاية حيث وصل امتداد صوتها الي اكثر من 20 كيلو متر.

كما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي قرب مخيم العزة بالمدينة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، موضحة أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب ثالث برصاصة باليد.