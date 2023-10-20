الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" 3 إصابات برصاص الاحتلال فى بيت لحم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم فجر اليوم الجمعة، حسبما أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب ثالث برصاصة باليد.

جاء ذلك خلال نباء عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية وفا الإحتلال الإسرائيلي بيت لحم

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