كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": ننتظر من قمة “القاهرة للسلام”التأكيد على الالتزام بالقانون الدولى

علق مهدي النمر الكاتب الصحفي، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحة دور قمة القاهرة للسلام المقرر إنعقادها يوم السبت المقبل.

وقال “النمر”. خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: “إننا ننتظر من قمة القاهرة للسلام التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي”.

وأضاف أن المرونة التي تبديها اسرائيل ليست نتجية ضغوط وإنما نتيجة مصالح، وما يتعرض له الرأي العام الأوربي لحملة غير مسبوقة من التضليل وإعادة صياغة الرواية، ولكن أرقام الضحايا التي تأتي من غزة يضع الحكومات الغربية ومن خلفها اسرائيل التي تخشي أن تخسر التأييد العالمي حسب تقديرتها.

وأشارت إلى أن اسرائيل تسعي لعملية لاستعادة قوة الردع التي هزمتها عملية طوفان الأقصي في الـ7 من أكتوبر.