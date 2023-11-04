تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 4-11-2023 عبر موقع جوجل البحثي خاصة في ساعات الليل المتأخرة لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 4-11-2023

وردت صيغ صحيحة توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 4-11-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وطلب العون والمساعدة في كافة أمور الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم انت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي.. فاللهم طمأنينة منك.. وغنى بك.. اللهم إني أعوذ بك من ضيق القلب.. وشعور لا يشكى ولا يفهم.. اللهم ارح قلبي بما أنت أعلم به.. ولا تجعلني اشكي لمن لا يخشى علي من حزني.. اللهم إني أفوض دنياي كلها إليك.. اللهم أسعد قلبي وقلب أحبتي.. يارب العالمين.

اللهم إني توكلت عليك وبك استعين.. لا مانع للشر إلا أنت.. ولا جالب للخير إلا أنت.. لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة.. يا أرحم الراحمين.. اللهم أعني ويسر أمري.. وفرج كربي.. وأكثر رزقي.. يا رزاق يا كريم.. يارب افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير.. واحعلني من لدنك سلطانا نصيرا.

ربي إني أسألك هدوء النفس.. وطمأنينة القلب.. وانشراح الصدر.. ربي إني أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي.. وحياة مليئة بكل ما يرضيك.. ربي بشرني بما انتظره منك.. فأنت خير المبشرين.. اللهم ارح قلبي وهون علي.. واسقني صبرا.. واجعل كل ما دعوت لك به سرا وجهرا تكتبه لي في الواقع يا رب العالمين.

اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من سوء حظى.. وضيق صدري.. وفراغ صبري.. اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم.. وفتحه ونوره وبركته.. ونصره وهداه.. واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.. اللهم ارضني بعد التعب.. واسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر.



اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم بدل ضيقي فرجا.. وحزني فرحا.. وهمومي سعادة.