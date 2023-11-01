تهتم شريحة كبيرة من المسلمين بصيغ دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 1-11-2023، حيث يعتبر الحفاظ على ذكر الله تعالى أمرًا مهمًا جدًا، حيث يجلب الخير الكثير والأجر العظيم في الحياة الآخرة، ومن بين الأذكار التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها هي أذكار الصباح والمساء.

ومن فوائد أذكار الصباح والمساء توسعة الصدر وإطمئنان القلب ومرافقة الله تعالى وذكره للعبد في الملأ الأعلى، كما قال الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 1-11-2023

يتصدر دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 1-11-2023 محرك البحث جوجل، وفي السطور الأتية يقدم "الدستور" أبرز أذكار الصباح من القرآن والسنة النبوية.

دعاء الصباح من القرآن

"الله لا إلـه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم".

"قل هو ٱلله أحد، ٱلله ٱلصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لهۥ كفوا أحدۢ".

"قل أعوذ برب ٱلفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ٱلنفٰثٰت فى ٱلعقد، ومن شر حاسد إذا حسد".

"قل أعوذ برب ٱلناس، ملك ٱلناس، إلٰه ٱلناس، من شر ٱلوسواس ٱلخناس، ٱلذى يوسوس فى صدور ٱلناس، من ٱلجنة وٱلناس".

أذكار الصباح من السنة النبوية

"أصـبحنا وأصـبح المـلك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المـلك وله الحمـد، وهو على كل شيء قدير، رب أسـألـك خـير ما في هـذا اليوم وخـير ما بعـده، وأعـوذ بك من شـر ما في هـذا اليوم وشر ما بعـده، رب أعـوذبك من الكسـل وسـوء الكـبر، رب أعـوذ بك من عـذاب في النـار وعـذاب في القـبر".

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"اللهـم أنت ربـي لا إله إلا أنت، خلقتنـي وأنا عبـدك، وأنا علـى عهـدك ووعـدك ما استـطعـت، أعـوذبك من شـر ما صنـعت، أبـوء لـك بنعـمتـك علـي وأبـوء بذنـبي فاغفـر لي فإنـه لا يغـفر الذنـوب إلا أنت،. فمن قالها موقنا بها حين يمسى ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح".

"رضيـت بالله ربـا وبالإسلام ديـنا وبمحـمد صلى الله عليه وسلم نبيـا".

"اللهـم إنـي أصبـحت أشـهدك، وأشـهد حملـة عـرشـك، وملائكتك، وجمـيع خلـقك، أنـك أنـت الله لا إله إلا أنـت وحـدك لا شريك لـك، وأن محمـدا عبـدك ورسـولـك".

"اللهـم ما أصبـح بي مـن نعـمة أو بأحـد مـن خلـقك، فمـنك وحـدك لا شريك لـك، فلـك الحمـد ولـك الشكـر".

"حسبـي الله لا إله إلا هو علـيه توكـلت وهو رب العرش العظـيم".