الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أذكار الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يسعى المسلمين في الصباح الباكر بطلب الرزق والصحة من خلال تكرار الأدعية والأذكار يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عبر جوجل، أملا في أن يستجيب الله بهم الدعاء، والتقرب من الله عز وجل.

 

أذكار الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023.

 

  • اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. 
    اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ.
    اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.
    اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
    اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. 
    اللهم اجعل أيامي عيدا، ويومي سعيدا، وعمري مديدا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

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دعاء الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر

  • اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أبْوابَ رَحْمَتِكَ.
  • يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.
    اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
    اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.
    بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
    الحمد لله أصبحنا  على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
    ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
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