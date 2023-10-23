يسعى المسلمين في الصباح الباكر بطلب الرزق والصحة من خلال تكرار الأدعية والأذكار يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عبر جوجل، أملا في أن يستجيب الله بهم الدعاء، والتقرب من الله عز وجل.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ.

اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم اجعل أيامي عيدا، ويومي سعيدا، وعمري مديدا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

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