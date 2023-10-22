يكثر البحث هذه الأيام عن ادعية الصباح التي يسعى المسلمون والمؤمنين إلى الدعاء بها في ظل الأحداث السياسية المتوترة التي نشهدها.

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

في التقرير التالي نذكر ابرز ادعية الصباح اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، وكذلك نذكر دعاء لأهل غزة تحت القصف.



اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.



اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة



اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وأهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.



اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وضلع الدين وغلبة الرجال.

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دعاء لأهل غزة تحت القصف

اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.



اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم.

اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء.



اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.

اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.



اللهم اجعل لأهل غزة العزة والنصرة والغلبة والهيبة.



اللهم صب نسائم رحمتك على أهل غزة وارزقهم الصبر والسعادة في الدنيا والآخرة.



اللهم ارزق المصابين من أهل غزة الشفاء، وارزق من مات منهم في سبيلك الشهادة.



اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها، اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.