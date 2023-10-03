الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس|هل يصل ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ (فيديو)

محمد عبدالسميع
محمد عبدالسميع

أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على  سؤال متصل يدعى "صلاح" بشأن هل يصل ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنه يجوز قراءة القرآن على الموتى، وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن العديد من المسلمين، منذ عقود قاموا بذلك الفعل سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومن ادعى أنه بدعة فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس برنامج فتاوى الناس القرآن الكريم ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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