الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| واعظة بالأوقاف توضح أهم أسرار الصدق مع الله (فيديو)

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو الخير

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الإنسان الصادق يجب أن تكون أفعاله مطابقة لأقواله، مستشهدةً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)، مشيرةً إلى أن الأقوال يجب أن تطابق الأفعال في شتى الأمور.

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وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ من الصعب جدًا على بعض الناس أن تكون أقواله متفقة مع أفعاله بنسبة 100%، لافتًا إلى أن ديننا الحنيف يعلمنا التدرج كي نصل من خلاله إلى مطابقة أقوالنا لأفعالنا، حيث يقول الله في كتابه العزيز: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين)، تقوى المولى نعلمها ونفهمها جيدًا، أما كونوا مع الصادقين، فإنها تعطي بشرى لكل من سار على طريق الصدق ولم يصل وإلزام معية الصادقين بالصحبة الصالحة.

وأوضحت أنّ الإنسان إذا صادق أو صحاب شخص صادق ويتقي الله، فإنه دون أن يشعر يتحول خطوة بخطوة ويأخذ من أقواله وسلوكه وأفعاله لنفسه ويطبقها لأنه صاحب الصادق وهذا ما ظهر خلال قوله تعالى (وكونوا مع الصدقين)، فيجب على الإنسان أن يصاحب الصديقين، مستشهدةّ بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم الدال لنا على السير في طريق الصدق: (إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا).

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الإنسان الصادق الاقول يجب أن تطابق الأفعال برنامج “البيت” الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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