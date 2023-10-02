أمين الفتوى: الصلاة لا تجوز فى هذه الحالة (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة بعد انقضاء الفرض؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "دخلت وتذكرت على يقين إنك لم تكن على طهارة كاملة وليس شك، فلابد أن تخرج من الصلاة وتتوضأ وتصلى مرة أخرى".

وتابع: "يعنى أنت لو صليت وأنت على غير طهارة سواء جنابة أو عدم وضوء أو خلافه، وقع عليك الإثم لكن الصلاة لا تصح ويجب إعادتها".

وفي وقت سابق؛ قالت دار الإفتاء المصرية في بيان حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، إن كان السائل قد احتلم ولم يعرف إلا بعدها وكان يتوضأ ويصلي، فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وما دام السائل قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث.

واستدلت الإفتاء بما ورد في المدونة الكبرى كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته، مشددة يجب على السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة.

بينما أجاب الدكتور أحمد وسام على سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول: "صليت وأنا جنب كنت ناسيًا، وكنت إماما في جماعة، فهل صلاتي وصلاة المأمومين صحيحة؟"، بأن صلاة المأمومين صحيحة لكن صلاته هو باطلة، فهو يقضي الصلاة ولكن المأمومين صلاتهم صحيحة

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