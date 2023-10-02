قناة الناس| أبو اليزيد سلامة يكشف من هو المفلس يوم القيامة (فيديو)

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ النبي صلّ الله عليه وسلم أخبرنا بحديث في غاية الأهمية، إذا تأمله كل واحد منا سيحافظ على كلامه وأفعاله بشكل كبير ألا وهو "أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ".



وأضاف سلامة، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الكلمة لها أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع، فالإنسان يجب أن يكون حريصًا في حديثه مع الآخرين ولا يلقي بأي كلام يحاسب عليه يوم القيامة، فإن الإنسان بالرغم من قيامه بالصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال الأخرى إذا تحدث عن إنسان آخر وذكر ما ليس فيه وبات يغتابه، فإنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته ويأخذ سيئات من اغتابه، بالرغم من إخلاصه في الأعمال التي قام بها ليؤجر عليها جاء من اغتابه وأخذ كل حسناته على الجاهز.

وأوضح: السواء من ذلك أن يكون الإنسان الذي اغتاب وضرب وشتم وسب رغم أعماله الصالحة لا يكون لديه حسنات فترمى عليه سيئات من قام بإيذائهم، فمن الهام أن يحافظ الإنسان على حديثه وكلامه.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.