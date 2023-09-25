قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين البدعة فى الدين والدنيا (فيديو)

فرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه اليوم الإثنين، عبر قناة "الناس" بين البدعة في الدين والدنيا.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إن البدعة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون لها علاقة بالدين أو الدنيا، فإذا كان لها علاقة بالدين ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله؛ فهذه بدعة دين قولاً واحدا، وإذا كان لا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة شرعها الله فهى بدعة في الدنيا.

وتابع أمين الفتوى: "المحدثات في الدين تذم لأنها تخترع وإليه يضيفها صاحبها، وعلى العكس فإن المحدثات في الدنيا لا تخترع ولا يضاف إليها، ولذا لم تكن مذمومة بل مشروعة مباحة، وهذا مثل اختراع الساعة، والسيارة وغيرها".

وفي وقت سابق، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البدعة كل شىء مستحدث في أمور الدين، وليست كلها مذمومة، بل هناك (بدع حسنة) وهى التي تتفق مع تعاليم الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ فالبدعة المذمومة تبطل الدين، وما كان على خلاف الشرع الحنيف.

بينما قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ليست "كل بدعة ضلالة"، ولكن الضلالة: كل بدعة مذمومة مما خالف الشرع، فقد قال الرسول، صلى الله عليه وسلم لمن قال في الصلاة: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، قال: «من المتكلم؟» قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولًا» فمدح فعله ولم ينكر عليه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.