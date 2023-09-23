قناة الناس| أستاذ بالأزهر يمدح الرسول بكلمات مؤثرة (فيديو)

مدح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام بكلمات مؤثرة، مؤكدًَا أنه أول الناس إذا بعثوا، وقائد الناس إذا وفدوا خطيب الناس إذا انصتوا، مبشر الناس إذا يأسوا شفيع الناس إذا حشروا.

وأضاف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه هذه الأيام ستحل علينا الذكرى العطرة ذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين حجة للمرشدين قامعًا للملحدين، قائدًا للغر المحجلين، سيدًا للأولين والآخرين، فتح الله به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفا، إنّه رسول الآنام مصباح الظلام سيد ولد عدنان.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أننا نقع نقع في حيرة ورهبة، حين نتحدث عن الرسول صلّ الله عليه وسلم، فالحيرة لأننا لا نعرف من أي باب إليه ندخل ولا عن أي جانب من جوانب عظمته نتحدث، فهو البحر الذي لا ساحل له وهو النور الغامر الذي لا تحده غاية وهو الأفق الرحب الذي لا يدرك الطرف مداه، ومن هذا الذي يستطيع أن يجمع ضوء الشمس في قبضته، من هذا الذي يستطيع أن يسيطر على عطر الدنيا حتى يصير في حوذته.

وتابع الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: “أما الرهبة، فلأن الكمال الذي منحه ربنا لنبيه سيد الأبرار يتجاوز دائرة العبارة، ويتخطى حدود الثناء فماذا عسانا أن نقول بعد قول مولانا عز وجل (وإنك لعلى خلق عظيم)”، مؤكدًا أن الدنيا ترجمت الدنيا سيرته وعطرت الوجود فضائله ورفعت حياته قدر الحياة، ووقف تاريخ الأمجاد مبهورًا من روعة ما يسمع ومن عظمة ما يسجل في هذا الثناء العلوي الإلهي لشخص سيدنا محمد صل اله عليه وسلم.

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