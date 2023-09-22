الجمعة 22 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: احتفال المصريون بحلويات المولد لا علاقة له بالشيعة

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على الادعاء الذي يقول بأن المصريين أخذوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم عبر صنع الحلوى والتهادي بها من الشيعة.

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وأضاف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المصريين لم يأخذوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عبر صنع الحلوى والتهادي بها من الشيعة، قائلًا: “إحنا مش واخدين حلاوة المولد من الشيعة، قد يكون حلاوة المولد انتشرت في الوقت ده، المصريين واخدين الفرح بحلاوة المولد من حضرة النبي سيدنا محمد صلّ عليه وسلم”.

وأوضح أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أن المصريين يحتفلون بالمولد النبوي عبر حلاوة المولد، لأن حضرة النبي صلّ عليه وسلم كان يحب الحلو البارد، وفق ما جاء في كتب السنن، مضيفًا: “المصريين في كل موسم بياكلوا لحمة، إلا لما ييجي مولد النبي ياكلوا حلاوة، ليه؟ لأن المصريين لما حبوا يحتفلوا بمولد النبي احتفلوا به بالحاجة اللي بيحبها”.

وتابع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، “وعشان كده المصريين لازم يحتفلوا بمولد الرسول احتفال مليان بهجة وسعادة لدرجة انهم في بعض الاحيان بيقولوا عن المولد عيد حضرة النبي يعني ده العيد الي إحنا بنعيد فيه مع الرسول”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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