الخميس 21 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس|هل احتفل سيدنا محمد بيوم مولده؟.. أمين الفتوى يجيب

د.خالد عمران
د.خالد عمران

قال د.خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي (ص) احتفل بيوم مولده، حيث كان يصوم في هذا اليوم وكان يتعبد إلى الله فيه، مستشهدًا بحديث الرسول: “أنه سئل عن صوم الاثنين، فقال: فيه ولدت وفيه أُنزل عليّ”.

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أضاف عمران، الخميس، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: “سيدنا محمد (ص) كان يشكر الله على يوم مولده وكان يصوم ويتعبد لله، لازم نفرح أولادنا بيوم مولد النبي ده نوع من العبادة، لأننا نفرح بمولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: “الكثير من العلماء والباحثين جمعوا ما ألف عبر التاريخ عن مولده، ووصلوا تقريبا إلى 1000 مؤلف عن مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

وفي فتوى سابقة، قالت دار الإفتاء إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، مشيرة إلى أنه يندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه.

وتابعت دار الإفتاء أنه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة، كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي (ص):«تَهَادوْا تَحَابوْا» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

مع الناس قناة الناس احتفل بيوم مولده النبي كان يشكر الله على يوم مولده مولد سيدنا النبي محمد

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