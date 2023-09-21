الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| ما حكم الحصول على قرض لشراء هذه الاحتياجات؟ (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

تناول أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس الفضائية حكم الحصول على قرض لشراء سيارة أو شقة أو تمويل مشروع.

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة اليوم من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات، لذلك القرض ليس حراما، خذ القرض واشترى السيارة واعمل عليها.

وتابع أحمد وسام: “لكن هناك حل، وهو أن تقوم الجهة صاحبة المال بشراء السيارة، ثم تقسط التكلفة للشاري وهذا جائز شرعا، أما إذا لم تتدخل الجهة صاحبة المال في عملية الشراء، فهذا قرض شخصي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الحاجة الشديدة”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

الحصول على قرض لشراء سيارة برنامج البيت قناة الناس القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا القرض ليس حراما

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