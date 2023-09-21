قناة الناس|أمين الفتوى: لا ربا فى الأوراق النقدية إنما فى الذهب والفضة (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنّ الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا يكون بالذهب والفضة فقط: “الأئمة الأربعة قالوا إنه لا ربا في الأموال، التي ليست ذهبا ولا فضة”.

أضاف عويضة، خلال حلقة اليوم من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ البنك والأموال وجهان لعملة واحدة، والمعاملات البنكية الحديثة تختلف عن فكرة الربا القديمة، كما أن الشرع حكم بجريان الربا في الذهب والفضة لأنهما أثمن الأشياء، وكانا هما العملة التي يتعامل بها الناس قديماً “الدراهم والدنانير”، فكانت قيم الأشياء تقدر بالذهب والفضة، لأنه بناء على الأصل في النقد وهو الذهب والفضة، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.