الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قناة الناس|ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا كارت؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنّ التعامل بالفيزا كارد التي بها إصدارات متعددة منها السحب من الحساب، أو الائتمان أو حتى فيزا المشتريات الذى يعتبر تمويلاً، لافتًا إلى أن النوعين يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما. 

قناة الناس.. أمين الفتوى: المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا (فيديو)

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة اليوم، من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، "عقد فيزا المشتريات بيكون فيه خيارات متعددة، وهو مثل البيع بالتقسيط، وإن تختار الطريقة التى تعجبك فى التقسيط والفائدة، والفقهاء نصوا إنه يجوز البيع بالآجل يجوز إن يزاد فيه فى الثمن، بشرطين إن يكون الثمن كله معلوم، وآجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات وبالتالى لا مانع من استخدامه، لأنه من قبيل بيع المرابحة الذى أقره الفقهاء".

في وقت سابق، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعاملات البنكية ليس لها علاقة بالربا، باعتبار أن هذا عقد حديث وجديد، ولم ينص الفقهاء وقالوا "بنك" ولم ينصوا على هذه المعاملة بصورتها، ولذلك فإننا نقول إن هذه المعاملة ننظر لها كفقهاء أنها معاملة جديدة ومستحدثة ومنطبق عليها تمامًا القواعد والمقاصد الشرعية وليس لها أي علاقة بالربا، موضحًا أن أن الربا حرام بإجماع المسلمين والخلاف في مثل هذه المعاملات إنما هو خلاف في تكييف هذه المعاملات وليس اختلافًا في هل الربا حلال أم حرام؟.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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