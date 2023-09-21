الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب أن نقر في بادئ الأمر شيئًا في غاية الأهمية وهو أن الربا حرام بإجماع المسلمين والخلاف في مثل هذه المعاملات إنما هو خلاف في تكييف هذه المعاملات وليس اختلافًا في هل الربا حلال أم حرام؟

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وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقته من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن العقود المستحدثة معناها أنه في الفقه الإسلامي يوجد مجموعة من العقود التي نصّ عليها الفقهاء استنباطًا من نصوص الوحي من الكتاب ومن السنة ومع تطور الحياة وجدنا أن المعاملات بدأت في التغيير مع الناس، فبدأنا في استحداث عقود، أي نأتي بعقد ليس اسمه وكالة أو ضمان أو كفالة، لكنه شيء جديد من المعاملات لم ينص عليها الفقهاء قبل ذلك، ولكنها جارية على القواعد العامة والمقاصد الأساسية العظمى في الفقه الإسلامي.

تابع الشيخ وسام “طالما أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي اعتبر هذه الضوابط العامة، والفقهاء عندما نصوا على أسماء عقود معينة استنباطًا من نصوص الوحي، فلا يوجد مانع اعتمادًا وانطلاقًا من هذه القواعد العامة أن نستحدث عقودًا جديدة”، مؤكدًا أن هذه هي المسألة ببساطة شديدة. 

وأوضح أن المعاملات البنكية ليس لها علاقة بالربا، باعتبار أن هذا عقد حديث وجديد، ولم ينص الفقهاء وقالوا (بنك) ولم ينصوا على هذه المعاملة بصورتها، ولذلك فإننا نقول إن هذه المعاملة ننظر لها كفقهاء أنها معاملة جديدة ومستحدثة ومنطبق عليها تمامًا القواعد والمقاصد الشرعية وليس لها أي علاقة بالربا.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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