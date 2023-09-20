قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة فى الأرض المغصوبة (فيديو)

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن إثم الاعتداء على ملك الغير وحكم الصلاة في الأرض المغصوبة.

وأضاف “شلبي” خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنه لا يجوز الاعتداء على حق الغير، أرضا كانت أو غيره، وجاء في شأن الأرض وعيد شديد لمن اقتطع منها شيئا بغير حق، فالأرض المغصوبة لا يحل البقاء فيها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "يلزم الخروج من الأرض المغصوبة، والصلاة عليها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم صحتها كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى صحتها مع الإثم، وهو مذهب الجمهور، لكن يذهب الإجماع إلى أن الصلاة بالأرض المغصوبة حرام".

كما كشفت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي كالتالي:

- الصلاة في المقبرة.

- الصلاة في المزبلة.

- الصلاة في أماكن النجاسات.

- الصلاة في المجزرة.

- الصلاة على قارعة الطريق.

- الصلاة في أماكن أعطان الإبل.

- الصلاة في الحمام.

- الصلاة فوق الكعبة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.