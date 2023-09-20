الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| ما هي الأماكن التى لا تجوز الصلاة فيها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما هي الأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة ولماذا؟.

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وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الشرع منع الصلاة في مبارك الإبل، لافتًا إلى أن الكثير من الفقهاء يقولون أيضًا بعدم الصلاة في القبور، بخلاف باقي أرجاء المدافن، وذلك لأن تحلل الجسد بالأرض (حفرة الدفن) يصيبها ببعض النجاسات، وأيضًا الطرقات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك 3 أسباب تمنع الصلاة في تلك الأماكن؛ الأول هو «النجاسة»، فلا يجوز الصلاة في أي مكان به نجاسات، والسبب الثاني أن يصلي الإنسان في مكان يضيق على الناس.

وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية : "أذكار المساء يجب قولها بعد صلاة المغرب، ويمكن قولها بأى طريقة سواء كنت متوضأ أو لا، سواء نائما أو جالسا أو واقفا أو فى المواصلات".

وتابع الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "متجيش في الطريق وتصلي، فتعطل وتقفل الطريق على الناس»، مشيرًا إلى أن السبب الثالث هو المكان الذي به تشويش على المصلين. 


وفي وقت سابق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي كالتالي:
- الصلاة في المقبرة.
- الصلاة في المزبلة.
- الصلاة في أماكن النجاسات.
- الصلاة في المجزرة.
- الصلاة على قارعة الطريق.
- الصلاة في أماكن أعطان الإبل.
- الصلاة في الحمام.
- الصلاة فوق الكعبة.

وأوضحت «الإفتاء» دليل ذلك، قائلة: عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ، رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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