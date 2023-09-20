الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| الشيخ الشعراوي عن مولد النبي: يُنسب إليه خير الإسلام كله (فيديو)

إمام الدعاة
إمام الدعاة

أذاعت قناة الناس الفضائية، تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، يتحدث فيه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك للرد على المشككين فى الاحتفال بهذه الذكرى المباركة.
 

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم صيام يوم مولد النبى (فيديو)

قناة الناس.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة لكن بشروط.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)


وقال الشيخ محمد متولى الشعراوى، فى التسجيل النادر: "ما أفرحنا بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي يُنسب إليه خير الإسلام كله، بعثًا لرسول الرحمة وخاتم النبيين.. مولد النبي محمد بمثابة إيذان بالدعوة الإسلامية وهجرة إلى الأنصار، كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات".

وتابع إمام الدعاة: "إنما الحسنات في كل فعل خير، يقوم به ويفعله الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو الذي يفرح بهذا اليوم، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى من فرح المؤمنين به.. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرح للمؤمنين، ولكن انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم، وكره كل آثاره، ولذلك فإن حب الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف اقتصر على من آمن بالله ورسوله".

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمين اعتادوا في مشارق الأرض ومغاربها الاحتفال بمولد الهدى والنور مولد الهادي البشير النذير مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاهد لنشر مبادئ الإسلام وإرساء قواعده، مؤكدةً أن هذه الاحتفالات لا مانع منها شرعًا؛ لأنها تذكر المسلمين في أرجاء الدنيا كافة بما كان عليه صاحب الذكرى من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان المسلمون يحتفلون بذكرى المولد الشريف على طريقتهم الخاصة احتفالًا يختلط فيه الخير بالشر والنافع بالضار فإننا نقول لهم: لا بد وأن يراعى في مثل هذه الاحتفالات الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه، ولا يتحقق ذلك إلا بصيرورة هذه الاحتفالات ندوات علمية وتوعية يعرف فيها المسلمون تاريخ إسلامهم وأسلوب نبيهم الحافل بالعظات والعبر والجهاد والكفاح والصبر على تحمل الشدائد، ويلتمسون التعاليم السامية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته.

يأتي الاحتفال بالمولد النبوي هذا العالم يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 أي الموافق هجريًا 14 ربيع أول 1445، وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية، وفي مصر يُحتفل به بشراء حلوى المولد النبوي المتوارثة والمنقولة من التراث الفاطمي.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة المولد النبوي الشريف الإنسان المؤمن هو الذي يفرح بهذا اليوم الاحتفال بهذه الذكرى المباركة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

عاجل| طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسى تاو

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

محمد حسين طنطاوى.. ابن مصر البار

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟