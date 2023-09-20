قناة الناس| الشيخ الشعراوي عن مولد النبي: يُنسب إليه خير الإسلام كله (فيديو)

أذاعت قناة الناس الفضائية، تسجيل صوتي نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، يتحدث فيه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك للرد على المشككين فى الاحتفال بهذه الذكرى المباركة.





وقال الشيخ محمد متولى الشعراوى، فى التسجيل النادر: "ما أفرحنا بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي يُنسب إليه خير الإسلام كله، بعثًا لرسول الرحمة وخاتم النبيين.. مولد النبي محمد بمثابة إيذان بالدعوة الإسلامية وهجرة إلى الأنصار، كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات".



وتابع إمام الدعاة: "إنما الحسنات في كل فعل خير، يقوم به ويفعله الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو الذي يفرح بهذا اليوم، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى من فرح المؤمنين به.. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرح للمؤمنين، ولكن انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم، وكره كل آثاره، ولذلك فإن حب الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف اقتصر على من آمن بالله ورسوله".

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمين اعتادوا في مشارق الأرض ومغاربها الاحتفال بمولد الهدى والنور مولد الهادي البشير النذير مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاهد لنشر مبادئ الإسلام وإرساء قواعده، مؤكدةً أن هذه الاحتفالات لا مانع منها شرعًا؛ لأنها تذكر المسلمين في أرجاء الدنيا كافة بما كان عليه صاحب الذكرى من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان المسلمون يحتفلون بذكرى المولد الشريف على طريقتهم الخاصة احتفالًا يختلط فيه الخير بالشر والنافع بالضار فإننا نقول لهم: لا بد وأن يراعى في مثل هذه الاحتفالات الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه، ولا يتحقق ذلك إلا بصيرورة هذه الاحتفالات ندوات علمية وتوعية يعرف فيها المسلمون تاريخ إسلامهم وأسلوب نبيهم الحافل بالعظات والعبر والجهاد والكفاح والصبر على تحمل الشدائد، ويلتمسون التعاليم السامية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته.

يأتي الاحتفال بالمولد النبوي هذا العالم يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 أي الموافق هجريًا 14 ربيع أول 1445، وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية، وفي مصر يُحتفل به بشراء حلوى المولد النبوي المتوارثة والمنقولة من التراث الفاطمي.

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