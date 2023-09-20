الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| إمام المسجد الكبير بلندن: من أعظم نعم الله علينا إرسال النبي محمد (فيديو)

الدكتور فايد محمد
الدكتور فايد محمد سعيد

قال الدكتور فايد محمد سعيد، السكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، في المركز الثقافي الإسلامي وإمام وخطيب المسجد المركزي الكبير بلندن، إن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عظيم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: "ذاك يوم ولدت فيه"، لافتا إلى أن سيدنا النبي كان يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
 

قناة الناس.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة لكن بشروط.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم صيام يوم مولد النبى (فيديو)

وأضاف الدكتور فايد محمد سعيد، السكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، فى لقاء له عبر قناة الناس الفضائية، بمناسبة المولد النبوي: "نحن من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه النعمة المهداة في خواتيم سورة التوبة، فى قوله تعالى: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".

وتابع الدكتور فايد محمد سعيد: "وصف الرحمن جل في علاه صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عن هذه النعمة وعن عظمتها فقال (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، وهنا يقول علماء البلاغة فيها موصوف على صفة، فقصر ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف على صفة الرحمة، ولهذا كان يقول سيدنا النبي: (إنما أنا رحمة مهداه)، وهذا ما ظهر حتى في اصعب المواقف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حتى لأعدائه، من أعظم ما يمكن أن يتوقف عنده العقل الانساني، حتى يصعب استيعابه في رجل شج رأسه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الحال الصحابة قالوا الا تدعو عليهم؟، قال ما بعثت لعانا ولا فاحشا إنما أنا رحمة مهداة، ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس المولد النبوي المركز الثقافي الاسلامي مولد رسول الله ن أعظم نعم الله النعمة المهداة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

عاجل| طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسى تاو

تطلب الخلع من زوجها.. هالة أمام محكمة الأسرة: "مبيستحماش"

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقي جلال" في وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟