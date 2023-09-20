قناة الناس| إمام المسجد الكبير بلندن: من أعظم نعم الله علينا إرسال النبي محمد (فيديو)

قال الدكتور فايد محمد سعيد، السكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، في المركز الثقافي الإسلامي وإمام وخطيب المسجد المركزي الكبير بلندن، إن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عظيم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: "ذاك يوم ولدت فيه"، لافتا إلى أن سيدنا النبي كان يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة.



وأضاف الدكتور فايد محمد سعيد، السكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، فى لقاء له عبر قناة الناس الفضائية، بمناسبة المولد النبوي: "نحن من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه النعمة المهداة في خواتيم سورة التوبة، فى قوله تعالى: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".

وتابع الدكتور فايد محمد سعيد: "وصف الرحمن جل في علاه صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عن هذه النعمة وعن عظمتها فقال (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، وهنا يقول علماء البلاغة فيها موصوف على صفة، فقصر ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف على صفة الرحمة، ولهذا كان يقول سيدنا النبي: (إنما أنا رحمة مهداه)، وهذا ما ظهر حتى في اصعب المواقف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حتى لأعدائه، من أعظم ما يمكن أن يتوقف عنده العقل الانساني، حتى يصعب استيعابه في رجل شج رأسه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الحال الصحابة قالوا الا تدعو عليهم؟، قال ما بعثت لعانا ولا فاحشا إنما أنا رحمة مهداة، ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون.

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