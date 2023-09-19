الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| صلاة المرأة بالبنطلون جائزة لكن بشروط.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون، وهل يجوز الصلاة به وظهور أجزاء من جسدها أثناء الصلاة؟.

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وأضاف أمين الفتوى، اليوم الثلاثاء،  خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية: بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة لازم يكون جميع الجسد مستورا، وفى حال ظهور أي جزء من الجسد أثناء الركوع أو السجود وسترته في الحال أصبحت صلاتها صحيحة، لكن المشكلة لو تركت الأمر ففي هذه الحالة تكون الصلاة غير صحيحة وعليها إعادتها.

وأوضح أن صلاة المرأة بالبنطلون الواسع وليس الشفاف ويستر الجسم، فلا مانع من الصلاة به سواء في البيت أو خارج البيت، الثواب يكون أعظم في الإنسان الذى يتجمل أثناء الوقوف أمام الله.

صلاة الرجل بملابس داخلية أو خفيفة 
وفي وقت سابق، قال الشيخ محمد كمال، إن الصلاة تكون بين يدى الله، فيجب على المسلم أن يكون فى أفضل ثياب، فعورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل".

وتابع: "لو لابس شورت قصير، فوق الركبة فصلاته باطلة، ولو لابس تيشرت قصير وكاشف جزء من جسد الرجل، فصلاته باطلة، لازم يكون عورة الإنسان مستورة ولا حتى تكون الملابس شفافة حتى للرجال، فتكون الصلاة بها باطلة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس حكم صلاة المرأة بالبنطلون جميع الجسد مستورا صلاة المرأة بالبنطلون الواسع وليس الشفاف ويستر الجسم

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