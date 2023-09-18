قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة لسنوات عدة (فيديو)

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طريقة قضاء الصلوات الفائتة لسنوات عدة.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار.

وأوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على من فاتته الصلاة مدة قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى، ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وتابع أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قول سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها».

وفي وقت سابق، قال الشيخ أحمد وسام، إن الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، وقد حُدِّدت لها أركان وأوقات، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي، كما أنها صلة وثيقة بين العبد وربه، يكون فيها القلب خاشعًا وخاضعًا لله.

بينما أكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر، كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام- عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

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